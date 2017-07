Azərbaycanlı aktrisa erməni milyarderə ərə gedir

Rusiyada yaşayan Azərbaycan əsilli aktrisa Səbinə Əhmədova “Rosqosstrax” şirkətlər qrupunun prezidenti erməni milyarder Danil Xaçaturovla evlənir.

Kult.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı informasiya yayıb.

“Forbes”in açıqlamasına görə, Xaçaturovun sərvəti 2 milyard dollara çatır. 2008-ci ildə Ulyana Sergeyenko ilə ailə həyatı quran milyarder 2013-də həyat yoldaşından ayrılıb.

Səbinə Gülbala qızı Əhmədova 1981-ci ildə Bakıda anadan olub. Gələcək aktrisanın ailəsi 1990-cı ildə Moskvaya gedib. Heç vaxt ailə həyatı qurmayan Əhmədova hazırda rus film sənətinin ən çox tələbat olan aktyorlarındandır. Onun iştirak etdiyi filmlər rus efirlərində çox tez-tez görünür.

