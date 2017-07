"30 yaşlı qadınlarla birlikdə olmağı qəbul etmirəm" - 61 yaşlı şoumen

Şoumen Mehmet Ali Erbil qalmaqallı açıqlamalar verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Biseksual deyiləm, olsam, qürurla deyərdim" söyləyən Erbil bir qadında xoşladığı cəhətləri açıqlayıb:

"30 yaşlı qadınlarla birlikdə olmağı qəbul etmirəm. 20 yaşlı qızlar isə məni yəqin pul və ya şöhrətə görə seçirlər".

Biseksual olmadığını deyən aparıcı "Homofob da deyiləm. Bu mövzularda qaydalarım da yoxdur. Gey dostlarımla gey kimi, maçolarla maço kimi davranıram. Elə olsaydım, nələr baş verərdi, bilsəniz. Necə məşhur geyləri rəd etdim" şəklində fikrini ifadə edərək çıxan dedi-qodulara cavab verib.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.