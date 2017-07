Gürcüstan vətəndaşı Maksime Qobuladzedən 4,7 kq marixuana götürülüb.

Milli.Az DİN-ə istinadən xəbər verir ki, Yasamal RPİ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Gürcüstan vətəndaşı Maksime Qobuladzedən 4 kiloqram 700 qram marixuana götürülüb.

