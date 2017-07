Qəbul imtahanında istifadə olunmuş testlərin izahı DİM-in saytında yerləşdirildi

II və III ixtisas qrupları üzrə keçirilən qəbul imtahanlarında istifadə olunmuş sual kitabçaları və test tapşırıqlarının izahı Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) saytında yerləşdirilib.

Mərkəzdən Publika.az-a verilən məlumata görə, ötən gün ali təhsil müəssisələrinin II və III ixtisas qrupları üzrə keçirilən qəbul imtahanlarında istifadə olunmuş sual kitabçaları və test tapşırıqlarının izahının elektron versiyasını (pdf formatında) DİM-in internet saytının "Elektron xidmətlər" bölməsində "DİM nəşrlərinin elektron versiyalarının onlayn satışı > test tapşırıqlarının izahı" xidməti vasitəsilə ödəniş etməklə əldə etmək olar.

(Xidmətə keçid: http://eservices.tqdk.gov.az/ejurnal/)

