Əslən azərbaycanlı olan 23 yaşlı Sebastian (adını dəyişib) təxminən bir aydır ki cinsini dəyişmək üçün hormon qəbuluna başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu prosesi “Youtube bloqu”nda paylaşan gənc tez-tez nifrət şərhləri aldığını deyir.Lakin hər gün baş verən dəyişikliklərə - səsinin qalınlaşması, üzünün tüklənməsi - görə bəzən özü də təəccübləndiyini bildirir.

O hazırda ABŞ-da yaşayır və video oyunları mühəndisliyi üzrə təhsil alır.

