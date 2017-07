Türkiyənin Bodrum şəhərində maraqlı hadisə yaşanıb.

Milli.Az metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, Gülsəv Alemdar adlı qız dəniz kənarında istirahət edərkən "Dəniz qızı"na oxşayan varlıq tapıb. Qız dərhal onun şəkillərini çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Fotonu görən alimlər dəhşətə gəliblər. Araşdırmalardan sonra fotonun həqiqi olduğu məlum olub.

Həmin fotonu təqdim edirik:

Milli.Az

