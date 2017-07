Ukraynanın Lvov dövlət aviatəmir zavodu Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiQ-29 qırıcısının əsaslı təmirini başa çatdırıb.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, təyyarə əsaslı təmirdən sonra Lvov səmalarında sınaq uçuşları keçirib. Qeyd olunur ki, təyyarə 1988-ci ildə istehsal olunub.

Lvov dövlət aviatəmir zavodu hazırda tam gücü ilə işləyir. Zavodun təmir sexlərində Polşa, Azərbaycan, Qazaxstan və Ukraynanın 12 təyyarəsi var.

