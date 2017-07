Xalq artisti Aygün Kazımova İnstaqram hesabından yaraşıqlı kişi fotosu paylaşaraq izləyicilərinə müraciət ünvanlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, cazibədar müğənni Azərbaycanın ən yaraşıqlı kişilərinə müraciət edib.

O, yubiley konserti öncəsi çəkiləcək klipi üçün gənc və yaraşıqlı bəy axtarışında olduğunu bildirib.

Zümrüd

