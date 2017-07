"Real" yeni transferi Dani Sebalyosanın transfer qiymətini müəyyənləşdirib.

Fanat.Az xəbər verir ki, "Kral Klubu"nun 6 illik müqavilə imzaladığı 20 yaşlı futbolçunun sərbəst qalmaq qiyməti 500 milyon avrodu. Onu heyətinə qatmaq istəyən klub bu məbləğdən keçməlidi.

Qeyd edək ki, "Real" Danini "Betis"dən 17 milyon avroya alıb.

Fanat.Az

