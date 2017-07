Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriya ərazisində PYD terrorçularını bombalayıb.



Publika.az xəbər verir ki, PKK-nın Suriya qolu olan PYD-nin Hələb şəhərinin şimalında yerləşən Bersaya dağındakı mövqeləri Türkiyə ordusu tərəfindən artilleriya atəşinə tutulub.



İlkin məlumata görə, bombalama nəticəsində beş terrorçu yaralanıb, terror qruplaşmasının mövqeləri dağıdılıb.



Asif

