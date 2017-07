Dişlərin ağ olması istər sağlamlıq istərsə də görünüş baxımından çox önəmlidir.

Dişləri ağartmaq üçün suni və kimyəvi vasitələrdən istifadə etmək olduqca təhlükəlidir. Gülərkən dişlərinizin kifayət qədər parlaq görünmədiyindən narahatsınızsa, sadə və təbii üsullardan istifadə etməklə bu problemi aradan qaldıra bilərsiz.

“Demədi demə” yutub kanalı dişlərinizin ağ və sağlam olmasını təmin edəcək üsulları təqdim edir. Ən əsası bu üsullara əməl etməklə nəticəni qısa zaman ərzində əldə edəcəksiz.

