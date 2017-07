Benzinin qiymətinin artması digər sahələrə təsir edəcəkmi? – İlham Şaban ŞƏRH EDİR

“Mənə elə gəlir ki, Tarif Şurasının dizelin qiymətini artırmaması məhz digər sahələrdəki qiymət artmının qarşısını almağa hesablanmışdı. Adətən yanacağın qiymətinin artması xidmət və ticarət sektorunda özünü göstərirdi. Ancaq nəzərə alsaq ki, hazırda ictimai nəqliyyat, şəhərlərarası nəqliyyat, kommersiya və xidmət sahələri dizel yanacağı ilə işləyir, ona görə də digər sahələrdə qiymət artımının gözlənməsi yanlış olardı”.

Bunu Publika.az-a açıqlamasında iqtisadçı ekspert İlham Şaban benzinin qiymətinin qalxmasının digər sahələrə təsiri ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. O, qiymət artımından şikayətlənənlərin bu sahədən bixəbər olduqlarını bildirib:

“Feysbukda sadəcə kor-koranə şəkildə Tarif Şurasının qərarını informasiya pressinqi altında qiymət artımı olacağı ilə əlaqələndirirlər. Mən özüm bu gün mağazalarda olmuşam və heç bir qiymət artımı ilə rastlaşmadım. İstənilən bir bölgədən kənd təsərrüfatı məhsulları Bakıya 99 faiz hallarda dizel yanacağı ilə gətirilir. Dizelin də qiyməti 60 qəpik olaraq qalır. Ona görə kimsə gəlib deyə bilməz ki, mən məhsulun qiymətini yanacağa görə qaldırmışam. Yaxud ictimai nəqliyyatda qiymət nəyə görə qalxamlıdır? “BakuBus”un avtobusları qazla, digər avtobuslar dizellə işləyir. İctimai nəqliyyatda qiymət artımı olacağını deyənlər sadəcə bu sahədən bixəbər olanlardır. Taksi xidmətlərinə baxsaq, onlarda dizellə işləyən avtomobillər çoxdur”.

