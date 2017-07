Bakı. 15 iyul. REPORT.AZ/ Azərbaycanda iyun ayında minik avtomobillərinin orta aylıq qiymətləri əvvəlki ayla müqayisədə dəyişməz qalıb. Bu ilin iyun ayında 1 minik avtomobilinin orta aylıq qiyməti 32 073,66 manat təşkil edib.

“Report” bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

İstehlak məhsulllarının qiymət indeksinə əsasən yanvarda maşınların qiymətində aylıq 0,8%, fevralda 0,6% artım olub, mart ayında qiymət sabit qalıb, daha sonra aprel ayında isə yenidən 1,6% artıb.



