Hamilə qadın uşağa qala bilərmi?

"The İndependent" yazır ki, bu, son dərəcə nadir hadisədir, amma hamilə qadın təkrar uşağa qala bilər.

Məqalədə deyilir ki, bu hal "superfetasiya" (superfetation) adlanır və dünyada indiyədək cəmi 10 dəfə qeydə alınıb.

Londondakı Harley Street Fertility klinikasından doktor Suvir Venkataraman qəzetə deyib ki, belə hamiləliyin bətndəki uşaqlara heç bir mənfi təsiri yoxdur.

Bu da bildirilir ki, bu son dərəcə nadir hal heyvanlarda - gəmiricilərdə, dovşanlarda, bəbirlərdə, primatlarda, balıqlarda, bataqlıq vallabilərində və hətta kenqurularda da qeydə alınıb.

Milli.Az BBC-yə istinadən bildirir ki, superfetasiya mövsuzu diqqəti ötən il, avstraliyalı qadın Kate Hill 10 günün ərzində iki dəfə uşağa qalanda çəkib.

Ən maraqlısı isə bu idi ki, fertillik həkimləri Kate və onun əri Peter-ə demişdilər ki, onların birgəyaşayışında mayalanma heç vaxt baş verməyəcək. Xanım Hill yumurtalıqların polikistozundan əziyyət çəkirdi. Bu xəstəlik zamanı yumurtalıqlar yumurta buraxa bilmir. Lakin hormonal müalicə kursu keçdikdən sonra Kate uşağa qalmışdı.

Bu hal o qədər qəribə idi ki, ər-arvadın mamalıq həkimi doktor Brad Armstrong Google-da axtarış aparmalı olmuşdu.

"Əvvəllər belə bir şeyi heç vaxt görməmişəm. Mən kitablarda bu barədə heç nə tapa bilmədim və internetdə axtarış aparmalı oldum" - deyib doktor.

Superfetasiya yumurtanın artıq bətndə bir dölün olduğu vaxt təkrar mayalanmasıdır.

Bu hal mayalanmanın menstruasiyanın fərqli siklləri zamanı baş verməsindən törəyir. Bu halda iki dölün yaşları arasında kiçicik fərq olur.

Normal halda qadın uşağa qalıbsa, yumurtalıqlar yumurta buraxılmasını dayandırır.

Lakin superfetasiya zamanı qadının orqanizmi daha bir yumurta buraxır.

"Bu halda mayalanmış yumurta uşaqlığa oturur və bundan bir neçə gün sonra ora daha bir mayalanmış yumurta gəlir" - deyib doktor Venkataraman.

Digər diqqətəlayiq cəhət budur ki, superfetasiyalı hamiləlikdə iki dölün mayalanma yaşında fərq olduğundan onların doğum günləri də fərqli olur.

Xanım Hill dünyaya iki qız gətirib, onların çəkisində də fərq var idi.

Bu fenomen hələ eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə Aristotel tərəfindən müşashidə edilmişdi.

Aristotel dovşanın bir neçə dəfə balaladığını görmüşdü.

Müxtəlif vaxtlarda doğulan balaların ölçüsü və forması fərqli idi. Adətən ikinci mayalanmadan doğulan balalar daha kiçik olurdu.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.