2012-ci ildə Gangam Style mahnısı ilə youtubeda rekord qıran PSY bir çox mükafatın da sahibi oldu.

Milli.Az bizplus.az-a istinadən bildirir ki, dünyada ən çox dinlənilən musiqilərən biri olan və uzun müddət rekordu əlində saxlayan Gangam Style-ın rekordu Wiz Khalifanın See You Again klipi ilə yenilənib. 2.9 milyard dəfə izlənilən klip müğənniyə təkcə youtubedan 3 milyon dollar gəlir gətirib.

Milli.Az

