Azərbaycanlı milyarder evini 7 milyon dollara satır

Hətta milyarder evi göstərilən qiymətə salmağa nail olsa belə, bu satışdan $1 mln dollar itirəcək.

Milli.Az bizplus.az-a istinadən bildirir ki, milyarder Araz Ağalarov 2005-cı ildə, ABŞ-da, ən bahalı şəhərlərdən biri də təmtəraqlı bir imarəti $8 mln dollara almışdır. Hazırda biznesmen imarətini $6,98 milyon dolla satışa çıxarıb. Zillow daşınmaz əmlak agentliyində yerləşdirilmiş informasiya belə deməyə icazə verir.

Anderson Avenue 159-da yerləşən imarət 2001-ci ildə tikilib Evdə yeddi yataq otağı, səkkiz sanitar qovşaq, ikiqat pilləkən, gəzəl panoramları olan pəncərələr, gözəl həyətə və təbiətə açılan mərtəbələr vardır. Eyni küçədə Emin Ağalarov sahib olduğu imarət də satışa çıxarılıb, satış üçün qiymət 2,9 mln təşkil edib. Ev Ağalarovlar tərəfindən 2008-ci ildə 3 mln dollara alınıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.