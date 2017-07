Heç vaxt ağlınıza gəlməyəcək dovğa resepti - Həm faydalı, həm ləzzətli- VİDEO

Yayın ən əvəzolunmaz içkilərindən biri də dovğadır. Ancaq necə edək ki, dovğadan həm zövq alaq, həm də orqanizm üçün daha xeyirli olsun.

Bildiyiniz kimi, bişmiş meyvə-tərəvəz orqanizmdə əriməyən duzlar yaradır. Bu da zamanla astioxondroz, rematizm kimi sağalmayan xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Bəs bu təhlükədən necə qorunaq?

Metbuat.az bu videoda bişmiş dovğadan daha dadlı və faydalı olan çiy dovğanın hazırlanma qaydalarını təqdim edəcək. Bu fərqli təamdan mütləq dadın və faydalanın.

Onu da bildirək ki, dovğanın tərkibindəki tərəvəzləri fəsilə görə dəyişə bilərsiniz.

Hamilə və süd verən, orqanizmində kalsium çatışmazlığı olan qadınlar üçün çiy dovğa xüsusilə faydalıdır.

Nanəni, sarımsağı, soğanı çox töksəniz, dovğanız acı çıxa bilər.

Videonun və reseptin müəllifi Tahirə Əlirzayevadır.

