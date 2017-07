Britaniyada populyar "Celebrity Big Brother" realiti-şousunun ulduzu Byanka Qaskoyn Kiprdə istirahətdədir.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, 30 yaşlı model oteli kənarında olarkən reportyorlarla qarşılaşıb. B.Qaskoynun sözlərinə görə , sevgilisi CJ Mikslə bütün əlaqələri kəsib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.