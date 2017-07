Yaponiyanın cənub-qərbindəki Küsü adasında baş verən daşqınlar zamanı ölənlərin sayı 32 nəfərə çatıb.

Metbuat az-ın məlumatına görə, bu haqda "NHK" telekanalı xəbər verib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl 29 nəfərin həlak olması barədə xəbər verilirdi.

