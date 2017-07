Kanadanın paytaxtı Ottavada həkimin 89 yaşlı xəstəyə qarşı güc tətbiq etməsi etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə qocalar evində baş verib. 89 yaşlı şəxsin bədənindəki izlərdən şübhələnən onun ailə üzvləri otağa gizli kamera yerləşdirib.

Məlum olub ki, həkim qocaya qarşı naməlum səbəbdən güc tətbiq edib. Hadisə barədə araşdırmalar davam edir.

Sübhan / METBUAT.az

