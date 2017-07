Quru paxlanın faydaları

Quru paxla, hər şeydən əvvəl Türk mətbəxinin "olmazsa olmaz" yeməklərindən biridir. Xüsusilə də sağlıq və gümrah bir həyat üçün lifli qidaların faydalı olduğunu iddia edən mütəxəssislər, illərdir quru paxlalılarında faydası haqqında məlumatları təqdim etmişlər. Xüsusilə paxlalılar növündən olan bu növ quru paxla tam mənasıyla zülal anbarıdır. Quru paxlanın həm yeməyi həm də unu sağlamlıq baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.

Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki, xüsusilə unu bədən gözəlliyi üçün və dəri rəngini açan əhəmiyyətli maskaların içərisində yer alır.

Yeməyi isə dəvət süfrələrinin vazkeçilməzləri arasındadır və gözəl hazırlandığı müddətcə hər kəsdən bəyənmə alır.

Həm unundan həm də yeməyindən faydalanması lazım olan əhəmiyyətli paxlalı növlərindən biridir.

İçərisində bol miqdarda lif olması səbəbindən qanda olan pis xolesterolu salır.

Ayrıca bu liflər qalın bağırsaqda sığınar və kalsium başda olmaq üzrə əhəmiyyətli mineralların qatılığı fayda təmin edər.

Ürək xəstəliyinə və digər bir çox xəstəliklərə qarşı qoruyucudur.

Eləcə də, lifli bir qida olduğu üçün də ürək tutmalarının qarşısını alır.

Quru paxlanın içərisində olan liflərin kalori nisbəti sıfır olduğu üçün toxluq hissi verir.

Bağırsaqların işinə yaxşı gəlir və köpmə hissi varsa aradan qaldırır.

Yüksək təzyiq olanlar üçün də faydalıdır, beləki, təzyiqin aşağı salınmasına yardımçı olur.

Hamiləlik dövründə quru paxlanın qəbulu həkim mütəxəssis tərəfindən tövsiyə edilir. Səbəbi isə içərisində dəmir vitamini və fol turşusunun çox olmasıdır.

Antioksidan baxımından zəngin olduğu üçün xərçəngə tutulma riskini azaldır.

Şəkər xəstəliyinə qarşı mübarizəçi və diabeti nəzarət altında tutmaq üçün kömək edir.

Ürək çırpıntısına və qaraciyər çatışmazlığına yaxşı gəldiyi sübut edilmişdir. Bədənin enerji ehtiyacını qarşıladığı kimi zehin yorğunluğunu da aradan qaldırır.

Bədən inkişafını dəstəkləyir və sümüklərin quruluşunu gücləndirir. Böyrəklərdə əgər qum varsa tökməyə köməkçi olar və böyrəkləri qüvvətləndirir.

Sinirləri möhkəmləndirir.

Revmatizmlə bağlı şikayətləri azaldır.

A, B 9, C, B5 və maqnezium mineralları baxımından zəngindir.

Milli.Az

