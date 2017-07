“Vertu” tarixə qovuşur, 200 əməkdaş ixtisar edildi

"Vertu" şirkəti Böyük Britaniyada yerləşən istehsal bölməsini ləğv etmək məcburiyyətində qalıb.

Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, buna səbəb maliyyə problemləridir.

Markanın hazırkı sahibi istehsalı xilas etmək cəhdləri göstərib, ancaq onun tərəfindən təklif edilən plan və 1,9 milyon funt sterlinq şirkətin müflis olması ilə bağlı məhkəmə işinə baxan hakimin anlayış nümayiş etdirməsinə səbəb olmayıb.

Bu da olduqca məntiqlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, şirkətin büdcə defisiti 128 milyon funt sterlinq təşkil edir. Çox güman ki, istehsalı dayanan "Vertu" tarixə qovuşacaq.

Qeyd edək ki, "Vertu" şirkəti 1998-ci ildə təsis edilib və əvvəldən lüks "Nokia" şirkətinin istehsalı olan marka telefonlar olub. 2012-ci ildə Finlandiya istehsalçısı "Vertu"nu satmaq məcburiyyətində qalıb. O zamandan bəri "Vertu"nun sahibi bir neçə dəfə dəyişib. Sonuncu dəfə bu, ötən ilin mart ayında baş verib.

Milli.Az

