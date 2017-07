Ekvadorda avtobusun aşaraq yanması nəticəsində azı 14 nəfər ölüb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki,paytaxt Kitodan La-Man şəhərinə yollanan avtobus naməlum səbəbdən idarəetməni itirib və yoldan çıxaraq aşıb. Qəzaya düşən avtobusda yanğın baş verib.



Polis qəzanın səbəblərini araşdırır.



Ölənlərin sayının artacağı istisna olunmur.

Milli.Az

