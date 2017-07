Qazaxda hərbi sursat aşkarlanıb.

Milli.Az Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) istinadən bildirir ki, rayonun Fərəhli kəndində kəndarası torpaq yolunun kənarından 1 ədəd 100 mm-lik top mərmisi (PS-34) aşkar edilərək götürülüb, nəticə etibarilə 150 kv.m ərazi yoxlanılıb.

Milli.Az

