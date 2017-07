"Bir oğlanla intim mesajlarını gördüm, mənə qeyrətsiz kimi baxacaqdılar" - anasını öldürən Maarif

Anasını namus üstündə qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən 2000-ci il təvəllüdlü Maarif Əliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə başa çatıb.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əhməd Quliyevin sədrliyi ilə araşdırılıb.



Təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilən ona qarşı verilən ittihamlar üzrə özünü tam təqsirli bildiyini deyib.



O, istintaqa verdiyi ifadəsində bildirib ki, ailəsi ilə birlikdə Zabrat qəsəbəsində yaşayıb: "Ailədə məndən başqa iki bacım və 1 qardaşım var. Hamımız bir otaqlı evdə yaşayırdıq. Babam Maarif də həmin binada başqa evdə qalırdı. Mən də günümün çox hissəsini elə babamgildə keçirirdim. Anam və atam 1997-ci ildə ailə qurublar. Bildiyim qədəri ilə anamın atama qarşı istəyi olmayıb və könülsüz olaraq evlənib. Atam və anam bir-biri ilə dolanmırdılar. Anam atama maddi çətinliklə bağlı irad tuturdu. Atam həm də spirtli içki çox içdiyindən həmişə evdə sör-söhbət olurdu. Bir neçə dəfə anam atamdan küsərək bacılarımı da götürüb öz bacısıgilə getmişdi. Sonra barışdılar".



17 yaşlı gənc qeyd edib ki, bir müddət sonra atası anasını qısqanmağa başlayıb: "Anam cavan qızlar kimi geyinməyə başlamışdı. Atam da anamın dar şalvar geyinməsinə etiraz edirdi. Anam son vaxtlar lap dəyişmişdi. Bütün günü telefonla oynayırdı. Bundan artıq mən də şübhələnməyə başlamışdım. Onun xəbəri olmadan telefonundakı "WhatsApp" proqramını özümün nömrəmə yönləndirdim. Bununla da ona gələn bütün mesajları oxuya bilirdim. Bu vaxt anamın bir gənc oğlanla yazışdığının, bir-birlərinə intim məzmunlu mesajlar göndərdiyinin şahidi oldum. Özümü itirdim, heç-kimə heç nə demədim, gedib məsciddə yatdım".



Maarif Əliyev deyib ki, 3-4 gün məsələni ailə üzvlərinə, həmçinin bibilərinə danışıb: "Həmin vaxt öyrəndim ki, rəhmətə gedən dayım Şahin də anamın bu əməllərindən xəbərdar olub və onun telefonunu əlindən alaraq nömrəsini sındırıb. Həmin ərəfədə anam atamdan boşanmaq üçün məhkəməyə iddia ərizəsi vermişdi. Anamın bu əməllərindən, yəni evli, 4 uşaq anası olduğu halda başqa oğlanlarla danışmasından, intim məzmunlu mesajlar göndərməsindən utanırdım.. Artıq dostlarım, tanışlarım içərisində də anamın adı pis hallanmağa başlanmışdı. Anamın pozğun əməllərini dolayı yolla onun üzünə vururdum. Artıq özümü çox pis hiss edirdim, alçalmış biri kimi. Camaatın mənə qeyrətsiz kimi baxmasından çox qorxurdum".



2000-ci il təvəllüdü gənc bildirib ki, 2016-cı ilin dekabr ayının 17-dən 18-ə keçən gecə evdə yatdıqları vaxt anasının telefonda kiminləsə səssizcə danışdığını eşidib: "Kiməsə "səni sevirəm, səni istəyirəm" deyirdi. Həmin vaxt özümü yuxuluğa vuraraq anama qulaq asıb onun bir daha nalayiq hərəkətlər edib-etməməsini dəqiqləşdirmək istəyirdim. Bu səhnəni gördükdə anamın pozğunluq etdiyinə əmin oldum. Onu öldürmək qərarına gəldim. Artıq dözə bilmirdim. Səhər açılan kimi anamın yanına getdim. Axşam danışdıqlarını eşitdiyimi və buna son qoymasını istədim. O isə "yaxşı eləyirəm, özüm bilərəm" dedi. Anamın həmin cavabı məni lap özümdən çıxartdı. Onun pozğun əməllərindən utandığımdan, həmyaşıdlarım arasında biabır olduğumdan namusunu təmizləmək üçün onu öldürməyi qətiləşdirdim".



Hadisə günündən danışan Maarif Əliyev istintaqa deyib ki, anasını öldürmək üçün yatmasını gözləyib: "Anam və bacılarım axşam babamgilə getmişdilər. Gələndə anam yenə telefonla oynamağa başladı. Babamın 16 kalibrli qoşalülə ov tüfəngi vardı. Yerini bilirdim. Babam onu yağlayanda görmüşdüm. Patronlar da həmişə darağın içərisində, tüfəngin yanında olurdu. Tüfəngi götürdüm. Daraqdan iki ədəd patron götürüb tüfəngə doldurdum. O vaxta qədər heç vaxt tüfəngdən atəş açmamışdım. Tüfəngi əlimə alıb otağa keçdim. Anam divanda uzanmışdı. Qucağında balaca bacım Nisə vardı. Nisəni əmizdirəndən sonra bacım anamın qucağında yatmışdı. Tüfəngin tətiyini çəkməmişdən qabaq əsas fikrim anamı öldürmək idi. Lakin həmin anda Nisənin də xəsarət ala biləcəyini düşünməmişdim. Tətiyi çəkdim. Anamın kəlləsi parçalandı. Tüfəngin səsindən və anamın o vəziyyətdə görüb qorxdum. Silahı elə otaqda qoyub çölə çıxdım. Artıq anam ölmüşdü".



Təqsirləndirilən şəxs bu cinayəti törətməyə onu heç kim təhrik etmədiyini deyib: "Heç kim mənə heç nə deməyib, nə də yardım edən olmayıb. Anamın namussuzluq etməyini həzm edə bilmirdim. Ona görə də onu qətlə yetirmişəm".



Keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hakimlər kollegiyasının hökmünə əsasən Maarif Əliyev 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Milli.Az

