Аİ-92 markalı benzinin qiymətlərinin dəyişməsi ARDNŞ-nin neft emalı sənayesinin müasirləşdirilməsi sürətləndirilməsinə dəstək göstərəcək, nəticədə 2040-ci ildə Azərbaycanda neft məhsullarına daxili tələbat tam təmin olunacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu ARDNŞ-nin neft emalı üzrə vitse-prezidenti Davud Məmmədov bu gün Aztv telekanalının efirində bildirib.

