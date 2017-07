Diana: “Burada çıxış etmək risk deyil” - FOTO

Avroviziya-2017 musiqi yarışmasında Azərbaycanı təmsil edən Diana Hacıyeva qrupu ilə birlikdə solo konsert proqramı ilə çıxış edib.

Milli.Az musavat.com-a istinadən bildirir ki, Yaşıl Teatr səhnəsində baş tutan gecədə musiqi qrupu yeni albomu TEOS-a daxil olan mahnıları səsləndiriblər. Qonaqları salamlayan Dihaj təəssüratlarını bölüşüb: ""Yaşıl Teatrda ilk dəfə çıxış edirəm. Böyük səhnədə çıxış etmək risk deyil. İnanıram ki, növbəti konsertlərdə zalı tam dolduracağam. Yanımda olan, bu gün məni tək qoymayan hər kəsə təşəkkür edirəm".

Dihaj səhnəni əməkdar artist İsfar Sarabski və "O səs Türkiyə"nin qalibi Elnur Hüseynovla bölüşüb.

Qeyd edək ki, tamaşaçılar arasında YARAT-ın rəhbəri Aidə Mahmudova, aparıcılar Zümrüd Qasımova, Vüsalə Səid, Aysel Nazim, Hacı Nuran Hüseynov və başqaları olub.

