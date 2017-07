"Qəbələ"nin sabiq futbolçusu Fakundo Pereyra Meksika klubu ilə anlaşıb.

Fanat.Az xəbər verir ki, 30 yaşlı hücumçu ölkənin yüksək liqasında çıxış edən "Nekaksa" klubu ilə müqavilə bağlayıb.

Qeyd edək ki, futbolçu futbolçu 2015-2016 mövsümünün ilk yarısında "Qəbələ"də icarə əsasında çıxış edib.

Fanat.Az

