ABŞ-ın Vayominq ştatında yanğınsöndürənlər qeyri-adi yanğın hadisəsi ilə üzləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, alovun mənbəyi ötən əsrin ortalarında fəaliyyət göstərmiş zavoddan suya sızan kükürd maddəsidir. Hadisə maraqlı təsvir yaratsa da, ətraf üçün təhlükə törədib.

Gəlin birlikdə izləyək:

