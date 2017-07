Lənkəran. 16 iyul. REPORT.AZ/ Lənkəran rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə Liman şəhərində qeydə alınıb.

Şəhərin Sabir küçəsində yaşayan və kiçik ticarətlə məşğul olan 49 yaşlı Səfərov Elçin Səfər oğlu özünü yaşadığı evin yardımçı tikilisində asıb. İntihara səbəb kimi onun xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi söylənilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



