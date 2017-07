Aparıcı Ülvira Qarayeva makiyajsız fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, şəklinə "Yay axşamı divanda" şərhini yazıb.

Ülviranın sözügedən fotosu müzakirələrə səbəb olub. Bəziləri onun bu halını bəyənib, bəziləri isə tənqid edib.

Milli.Az

