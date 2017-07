Bakı. 16 iyul. REPORT.AZ/ Fransada Bastiliya qalasının alınması günü bayramı ərəfəsində və bayram günü ümumilikdə 897 maşın yandırılıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyyinə istinadən "TV5Monde" məlumat yayıb.

Hüquq-mühafizə orqanlarından həmçinin bildirilib ki, polis iyulun 13 və 14-də 368 nəfər saxlayıb.



