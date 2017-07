Arıqlamaq istəyənlər, mütləq oxuyun!

Uzun-uzadı pəhriz saxlamaq sizi yorub? Artıq çəkilərinizdən heç cür qurtula bilmirsiniz?

O zaman Publika.az-ın təqdim etdiyi bu dəmləmə ilə artıq çəkilərinizdən tezliklə qurtulacaqsınız.

Beləliklə:

1 litr qaynayan suya 10 qram ihlamur əlavə edib qaynadın. 2-3 dəqiqədən sonra 10-11 ədəd itburnunu çərtib qaynayan suya əlavə edin, 5 dəqiqə də qaynadın. Sonra içərisinə 5 qram qızıl otu atın yenidən azacıq qaynadın.

Qarışığı soyudub, gün ərzində 3-4 dəfə için. İsitmək olmaz, ancaq soyuq halda içmək lazımdır.

Bununla yanaşı içkini qəbul etdiyiniz günlərdə - iki dəfə 100 qram olmaqla moruq və çiyələk yeyin.

Bu meyvələr orqanizmin leptin hormonu dirəncini qırır və siz rahatlıqla arıqlayırsınız.

Məlumat üçün bildirək ki, leptin hormonunu (onu toxluq hormonu da adlandırırlar-red) piy hüceyrələri istehsal edir. Bu hormon yeməkdən aldığınız kalorilərin dərhal itifadə olunması və ya piy ehtiyatlarında saxlanılmasına səbəb olur. (baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.