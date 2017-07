"Lester City"nin yarımmüdafəçisi Bartoş Kapustka növbəti mövsümü Bundesliqada keçirəcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı yarımmüdafiəçi "Frayburg"da forma geyinəcək. Müqavilədə satın alma bəndi də yer alıb. Bu barədə "Lester"in rəsmi saytı açıqlama verib. Kaputska ötən ilin yayında "Krakovia"dan İngiltərə klubuna keçmişdi. O, "tülkülər"in əvəzedici komandasında 11 oyun keçirib və 3 qolla yadda qalıb. Gənc havbek Polşa millisində də 14 oyuna çıxıb.

Milli.Az

