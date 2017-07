Rusiyanın İrkutsk vilayətinin Bratsk şəhərində fərdi evdə baş verən yanğın nəticəsində 7 nəfər ölüb. APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiya FHN-nin məlumatında bildirilir.

Hadisə “Jeleznodorojnik” bağlar yaşayış massivində baş verib.

Elektrik naqillərdə qısaqapanmanın yanğına səbəb olduğu ehtimal olunur.

Yanğın gecə 03.00 radələrində baş verib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

