"Monako"nun 21 yaşlı müdafiəçisi Abdu Diallo karyerasını "Maynz"da davam etdirəcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Bundesliqa klubu onunla 2022-ci il 30 iyuna kimi müqavilə imzalayıb. "Moneqasklar" transferdən büdcəsini 5 milyon avro zənginləşdirəcək. Diallo "Maynz"da 4 nömrəli forma ilə çıxış edəcək. Fransanın U-21 yığmasında çıxış edən futbolçu ötən mövsüm 5 oyuna çıxıb və "Monaco" ilə Fransa çempionu olub.

Milli.Az

