Çinin şərqində yerləşən Çiyansu vilayətində yaşayış binasının yanması nəticəsində 14 nəfər həyatını itirib.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli Jiangsu TV telekanalı məlumat yayıb. Telekanalın bildirdiyinə görə, yanğın bazar günü yerli vaxtla saat 4:30-da (Bakı vaxtı ilə 00:30) başlayıb. Hadisə zamanı evdə 20-dən çox insan olub.

Hazırda yanğın söndürülüb. İnsidentin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.