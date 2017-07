Müğənni İbrahim Tatlısesin oğlu İdo Tatlıses radio verilişlərdən birinin qonağı olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, İdo yeni çıxardığı albom haqda danışıb.

Daha sonra şəxsi həyatından bəhs edən ifaşı ən böyük arzusunu da dilə gətirib.

O, atası və Sezen Aksu ilə duet oxumaq istədiyini bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.