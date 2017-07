"Liverpul" son mövsümü "RB Leypzig"də keçirən Nəbi Keytanı transfer etməkdə israrlıdır.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "qırmızılar" gənc yarımmüdafiəçiyə görə 75 milyon avro təklif etməyə hazırdır. Bundesliqa klubu Çempionlar Liqasına vəsiqə qazandığından əsas heyət oyunçusunu əldən buraxmaq istəmir. Keytanın özü də "mersisaydlılar"ın formasını geyinmək istəyir. Daha öncə "Leypzig" ona görə qarşı tərəfin 65 milyon avroluq təklifini rədd etmişdi.

Milli.Az

