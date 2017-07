Ağsu rayon Xəlilli kəndi ərazisindən keçən su kanalında insan meyiti aşkarlanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzindən Publika.az-a verilən xəbərə görə, hadisə yerinə mərkəzin və Ağsu Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları cəlb olunublar.

Araşdırma aparılır. Digər təfərrüatlar barədə məlumat verilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.