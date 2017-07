"Arka sokaklar" serialının baş qəhrəmanlarından olan Şevket Çoruh yeni filmə çəkilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, "Canavar gibi Türk işi Frankeştayn" adlanan komediya filmində baş rollardan birini canlandırıb.

Aktyor "Arka sokaklar" serialı ilə bağlı da açıqlama verib:

"Serial bu mövsüm də davam edəcək. İllərdir içində olduğumuz və 12-ci ilinə girən bir layihədir".

Ancaq serialın hansı ay yayıma başlayacağı isə bəlli deyil.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.