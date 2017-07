Rusiyanın İrkutsk vilayətində Bratsk şəhərində baş verən yanğında 7 nəfər ölüb.

Bu haqda Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional idarəsinin rəsmi saytı xəbər verir.

Yanğının bağ evində gecə saat 3-də baş verdiyi, xilasedicilərin yanğın yerinə gəldiyi kimi binanın tam alova büründüyü bildirilib.

