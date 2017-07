Fransanın milli bayramı - Bastiliya qalasının alınması günü iğtişaşlar zamanı etirazçılar 897 avtomobil yandırıb. Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 370-ə yaxın iğtişaşçı saxlanılıb.

Aksiya iştirakçıları ABŞ prezidentinin Fransaya səfərinə, prezident Emanuel Makronun sosial islahatlarına qarşı şüarlar səsləndiriblər.

