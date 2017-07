Moskvada güclü külək, yağış və tufan səbəbindən sarı təhlükə səviyyəsi elan edib.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Rusiya Hidrometeorologiya Mərkəzinin məlumatında deyilir.

Məlumatda deyilir ki: "Hava şəraitinin intensivliyinin dərəcəsini: sarı - hava potensial təhlükəlidir".

Milli.Az

