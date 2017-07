Moskvada bazar günü gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar "Sarı səviyyə"də təhlükə barədə xəbərdarlıq edilib.

APA-nın xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Hidrometeoroloji Mərkəzinin məlumatında bildirilir.

“Moskvada bazar günü güclü külək, yağış və tufan gözlənilir. Bununla əlaqədar "Sarı səviyyə"də - "hava potensial təhlükəlidir" - xəbərdarlıq elan edilir”, - deyə Mərkəzin məlumatında qeyd olunur.

