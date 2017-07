21 pişiyi öldürdüyünə görə 16 il həbs cəzası verilib

ABŞ-ın Kaliforniya ştatının sakini Robert Roy pişikləri öldürdüyünə görə 16 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Kaliforniyanın rayonlarından birində pişiklər 2015-ci ildən yoxa çıxmağa başlayıb.

Polis R. Roya məxsus avtomobilin cihaz panelinin üstündə pişik meyiti aşkarladıqdan sonra avtomobildə axtarış aparıb. Həmin vaxt R. Roy da maşında yatılı vəziyyətdə olub. Axtarış nəticəsində maşından bıçaq, qanlı əlcəklər və pişik tükləri tapılıb.



Araşdırmaların yekununda R. Royun ümumilikdə 21 pişiyi öldürdüyü məlum olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.