Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin məşhur hava yolu şirkəti "Emirates"in biznes klass salonunda çəkilən görüntülər sosial mediada sürətlə yayılıb.

Milli.Az xəbər verir ki, görüntülərdə bir stüardessanın qədəhdə qalan içki artığını təkrar olaraq geri qaytarıb içki şüşəsinə tökməsi əks olunub.

Həmin videonu təqdim edirik. (publika.az)

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:

