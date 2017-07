Türkiyənin Aydın şəhərinin Quşadası qəsəbəsində qadın alverinə qarşı əməliyyat keçirilib.

Əməliyyat nəticəsində qadınları fahişəliyə məcbur edən 5 nəfər tutulub.

Axtarış zamanı fahişəliklə məşğul olan iki Azərbaycan, üç Ermənistan, iki Özbəkistan, üç Qazaxıstan, iki Ukrayna, dörd Qırğızıstan vətəndaşı olmaqla cəmi 16 qadın saxlanılıb.

