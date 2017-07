Ağcaqanadları uzaqlaşdırmaq üçün istifadə etdiyimiz maddələr toksiki təsir göstərə bilər

Mütəxəssislərin fikrincə, ağcaqanad sancması malyariya, laym və s. xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bundan əlavə, ekspertlər allergiyalı insanlara ağcaqanad dişləmindən qorunmağı məsləhət görürlər. Çünki ağcaqanadın tüpürcəyində güclü allergen maddə var.

Hazırda satışda olan ağcaqanadqovucular 1954-cü ildən pestisidlər deyilən həşəratqovucu kimyəvi maddədən hazırlanır. Sprey və ya kremi çox az miqdarda, bədənin sadəcə müəyyən nahiyələrində istifadə etmək olar. Əks halda bu maddələr toksiki təsir göstərə bilər.

Milli.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Tibb Universitetindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ağcaqanadları tərli və nəmli dərinin, eləcə də tünd rəngli paltarların özünə cəlb etdiyini nəzərə almaq lazımdır. Həşəratların mexaniki üsulla qarşısını almaq üçün xüsusi ağcaqanad torları mövcuddur. Bundan əlavə, bu növ həşəratların uzaqlaşdırılması üçün ev şəraitində lavanta, limon, nanə yağları, eləcə də mixəklə hazırlanmış xüsusi spreylərdən istifadə etmək olar. Eyni zamanda, ağcaqanadlar portağal qabığı iyini də sevmirlər.

Milli.Az

