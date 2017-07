Bakıda gözəllik salonunda oğurluq etmiş qadın tutulub. Lent.az xəbər verir ki, Aliyə Mirzəyevaya məxsus çantadan 450 manat, 100 dollar və maaş kartını, həmçinin Axundovanın şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 50 manatını oğurlamış Tovuz sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Novruzova Gülnarə Ömər qızı tutulub.

Bildirilir ki, 22 yaşlı Gülnarə bu il artıq 3-cü dəfədir ki polis tərəfindən saxlanılır. O, əvvəllər cibgirlik və oğurluq əməllərinə görə məhkumluq həyatı yaşayıb.

Araşdırmalar davam etdirilir.

